Найнадійнішi марки автомобілiв 2021 року

Щоб з'ясувати, хто надійніше, британське видання "What Car" опитало більше 16 000 автовласників, які розповіли їм, чи виникали у них машини будь-які проблеми за останній рік, і якщо так, то які саме. У дослідженні брали участь автомобілі у віці до 5 років, повідомляє Autoconsulting.

Щоб зберегти інтригу, почнемо перерахування в зворотному порядку - від менш надійних, до більш надійним і найнадійнішим автомобільним маркам. Максимальний рівень надійності - 100%. Але не варто забувати, що це рейтинг найнадійніших. І тут навіть остання позиція - це теж непогано.

25. Fiat - 82,0%

Fiat опустився на останню сходинку з 24 го місця в минулому році. Його 124 Spider є другим знизу в категорії купе, кабріолетів та спортивних автомобілів. І хоча у британців не було достатньо відгуків, щоб включити результати Fiat 500 в рейтинг, його надійність власники оцінили не дуже високо.

24. Land Rover - 82,5%

Попередня модель Range Rover Evoque і нинішній Land Rover Discovery були нижчими в своїх класах. Discovery Sport був 19-м з 21 машини в класі великих позашляховиків, в той час як нафарширований Range Rover був 7-м з 8 автомобілів в класі розкішних позашляховиків. Стильний позашляховик Range Rover Velar - кращий представник Land Rover з результатом 90,3%.

23-у позицію з оцінкою - 86,2% поділили Nissan і Ford

Показники Nissan знизилися через його позашляховиків: попередня модель Juke зайняла 19-е місце з 20 невеликих позашляховиків, Qashqai зайняв 24-е місце з 28, в класі сімейних позашляховиків, а X-Trail - в самому низу з 21 автомобіля в класі великих позашляховиків. Всі вони зіпсували показники попередньої моделі Leaf, яка є найнадійнішим електромобілем на даний момент з оцінкою 98,6%.

Ford опустився на цей рівень з 15-го місця в 2020 році. Основним винуватцем стала нинішня Fiesta, яка знаходиться в нижній частині класу малих автомобілів з невтішною оцінкою 74,9%. Focus - набагато краще. Він 19-й з 24 автомобілів. Puma і Ecosport були 15-м і 16-м з 20-ти в класі компактних SUV.

22. Alfa Romeo - 86,5%

Модель Alfa Giulia фінішувала розчаровує 16-й з 17 автомобілів в представницькому класі.

21. Porsche - 89,4%

Porsche славиться своєю надійністю в повсякденному житті, тому результат нинішнього року невтішний для марки. Моделі 718 Cayman / Boxster зайняли нижчі місця в класі спортивних автомобілів. У той же час, Macan лідирує в класі розкішних позашляховиків з показником 97,9%.

20-у позицію з результатом 89,6% ділять Vauxhall (Opel) і Peugeot, що не дивно, адже це одна Група Stellantis (PSA).

Нинішнє покоління Astra було 23-м з 24 автомобілів в сімейному класі. А ось Insignia Grand Sport показала кращі результати в представницькому класі, посівши 7- е місце з 17 автомобілів. Однак Mokka X і Grandland X не дуже гарні в своїх класах.

У Peugeot - схожа ситуація. Такі моделі Peugeot, як 308, 3008 і 5008, займали проміжне положення в своїх класах.

19. Mercedes - 89,6%

Загальний показник Mercedes знизився через нинішню A-класу, що займає нижню позицію в групі - 24-е місце з 24-х в класі сімейних автомобілів. C-клас аналогічно був нижньою частиною в своєму класі. У той же час, E-Class був в середині таблиці в класі люкс.

18. Jaguar - 90,1%

У той час, як бензинова версія Jaguar XE добре себе почувала в представницькому класі (6 е місце з 17), дизельна версія була набагато менш надійною (15- е місце з 17). XF знаходився приблизно в середині таблиці в класі люкс, але все зіпсував E-Pace, який був 27-м з 28-ми в класі сімейних позашляховиків.

17. Volkswagen - 91,4%

VW Polo був майже найненадійнішим маленьким автомобілем в британському огляді. Проте, Golf є середнім гравцем в сімейному класі. Аналогічні позиції займали інші моделі VW в їх відповідних класах.

16. Volvo - 92,3%

Volvo не так надійні, як багато по-звичці вважають. V40 знаходиться в нижній частині переліку сімейних автомобілів (93,0%), так само, як XC60 і XC90 - відповідно у великих класах позашляховиків і розкішних позашляховиків.

15. Audi - 92,8%

Audi спустилася з 14- го місця в минулому році. У той час як його нинішній TT є вершиною надійності в класі спортивних автомобілів, загальні показники Audi були занижені такими моделями, як A4 (14- е місце з 17-ти) в представницькому класі. А також - A6, яка зайняла нижню позицію в класі групи люкс. Позашляховики Audi зазвичай знаходяться в середині таблиці.

14. SEAT - 93,3%

Seat зайняв 14-е (з 17-ти) місць через нинішню Ibiza в класі малолітражних автомобілів. І це лише частково компенсувалося середнім становищем в таблиці для Leon в класі сімейних автомобілів. Tarracco виявився 17-м (з 21) у великому класі SUV.

13. Renault - 93,7%

У порівнянні з минулим роком, це хороші показники Renault. Його популярний Clio займає лише середню позицію в класі невеликих автомобілів.

12. Honda - 94,2%

Це - непоганий результат, але для Honda він невтішний. Honda в минулому році була на п'ятому місці. Попередня модель Jazz була п'ятою в своєму класі, а HR-V - найнадійнішим невеликим позашляховиком з вражаючими 100% -ми показниками. Але ці прекрасні цифри занизило нинішнє покоління Civic, який займає 22-е місце (з 24) в класі сімейних автомобілів з результатом 87,8%.

11. BMW - 94,7%

Німецька надійність довгий час була досить відомим терміном, і разюче, що провідна німецька марка займає лише 13- е місце. Хоча, результати BMW краще, ніж в минулому році. Попередня модель 1-ї серії - найнадійніший сімейний автомобіль, 5-я серія - найнадійніший розкішний автомобіль, а 3-я серія займає третє місце в представницькому класі. Однак, гібриди BMW занижують показники. X5 45e є найменш надійним в своєму класі з показником 89,7%.

10. Skoda - 95,0%

Skoda займає перше місце по надійності серед брендів, що належать Volkswagen. Superb - найнадійніший представницький автомобіль (99,2%). У той же час, чеські позашляховики займають нижчу позицію в своєму класі.

9. Citroen - 95,6%.

Французький бренд вражаюче піднявся з 17-го місця в минулому році. C3 Aircross - особлива пам'ятка. Він - третій по надійності маленький позашляховик з показником 98,9%.

8. Kia - 95,8%

У той час, як малолітражні автомобілі Kia Rio і Picanto займають лише середнє місце в своєму класі, сімейні автомобілі XCeed і Ceed є одними з найнадійніших в своєму сегменті. А Optima - другий по надійності автомобіль представницького класу. E-Niro - третій по надійності електромобіль з оцінкою 95,8%.

7. Mazda - 95,9%

Mazda CX-3 - другий по надійності маленький позашляховик з 100% -ним рейтингом. CX-5 (бензинова версія) - другий за надійністю великий позашляховик з показником 97,5%. Трохи відстає спортивний MX-5 з показником 95,1%.

6. Mitsubishi - 96,9%

Рейтинг цього бренду не змінився, в порівнянні з минулим роком. Його Eclipse Cross - найнадійніший сімейний позашляховик на ринку з чудовим 100%

5. Toyota - 97,0%

Toyota довгий час залишалася вражаюче надійної маркою, хоча в минулому році вона з третього місця опустилася трохи нижче. Серед основних героїв бренду RAV4 - другий по надійності гібрид (99,1%), і C-HR (96,1%).

4. Mini - 97,0%

Countryman від Mini показав досить хороші результати в сегменті невеликих позашляховиків з результатом 96,4%. А основна модель марки займає шосте місце серед найбільш надійних невеликих автомобілів з показником 96,9%. В цілому, це вражаючий результат для Mini, який в минулому році займав 20- е місце.

3-ю позицію з результатом - 97,1% поділили Suzuki і Hyundai.

Suzuki Swift є третім за надійністю малолітражних автомобілем з показником 99,3%. У той час, як Vitara і Ignis входять у верхню половину надійності в класі невеликих позашляховиків.

Попереднє покоління Hyundai i10 стало великою перемогою корейської марки з рейтингом 99,6%. Більший i20 лише трохи відстав - 99,0%. Поточний i30 має 97,0%. Іноді проблемні виявляються гальма і коробка передач, але дуже довга 5-річна гарантія бренду з необмеженим пробігом означає, що більшість проблем усуваються безкоштовно.

2. Dacia (Renault) - 97,3%

Бюджетний бренд Dacia відстає від лідера менш, ніж на два процентних пункти. І це говорить про те, що не потрібно витрачати багато грошей, щоб отримати надійний автомобіль. Зоряна модель Sandero попереднього покоління, є одним з шести автомобілів, які отримали в цьому році рейтинг 100% надійності.

1. Lexus - 98,7%

Цей результат Lexus нікого не дивує. В машинах японської марки дуже мало несправностей, і практично всі роботи по їх усуненню виконувалися безкоштовно. Позашляховик NX є гібридом з найвищим рейтингом, а менший UX зайняв четверте місце в тій же категорії.