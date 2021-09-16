Імпорт нафтопродуктів з початку року перевищив $3 мільярди

Україна в січні-серпні 2021 року імпортувала 5,28 млн т нафтопродуктів (за кодом УКТЗЕД 2710: бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та ін.), що на 4,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року (5,06 млн тонн), повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Державної митної служби, нафтопродукти імпортовані на суму $3,09 млрд, що на 40,8% більше, ніж в січні-серпні 2020 року ($2,19 млрд).

З Білорусі імпортовано паливо на $1,31 млрд (частка - 42,59%), РФ - на $698,53 млн (22,63%), Литви - на $393,88 млн (12,76%), інших країн - на $679,75 млн (22,02%).

Крім того, Україна експортувала 242,83 тис. тонн (+22% до січня-серпня 2020 року) нафтопродуктів на загальну суму $131,51 млн (+51,7%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Латвії палива склала $27,85 млн, Мальти - $18,55 млн, Естонії - $16,44 млн, інших країн - $68,66 млн.