Нестача солі в організмі: чим шкідлива прісна дієта

Багато дієтологів рекомендують вживати їжу без солі та виключати цю речовину з раціону. Але чи насправді відмова від білих кристалів буде безпечною для здоров'я, повідомляє 24 Канал.

Дослідник Джеймс ДіНіколантоніо з Інституту серця Сент-Люка у Канзас-Сіті протягом останніх 10 років вивчав вплив солі на організм людини. Він стверджує, що відмова від солі може принести більше шкоди, ніж користі.

Чому дієти з низьким вмістом солі шкідливі

Багато лікарів стверджують, що споживання солі є причиною багатьох захворювань, зокрема високого кров'яного тиску, хвороб серця та нирок. Проте міфи про негативний вплив солі на організм все частіше беруться розвіювати дослідники.

Ще на початку своєї кар'єри Джеймс ДіНіколантоніо зіткнувся з негативними наслідками дієти із низьким вмістом натрію. Пацієнти з високим кров'яним тиском, які відмовились від солі, повідомляли про запаморочення, зневоднення та швидке серцебиття. Тоді фахівець порекомендував їм додавати цю приправу у їжу, щоб відновити рівень натрію.

Річ у тім, що наш організм протягом довгого періоду пристосовувався до засвоювання солі. Ця речовина не одне століття слугує основним консервантом і підсилювачем смаку. З сіллю організм отримує потрібний натрій, який забезпечує правильний баланс рідин у клітинах, роботу серцево-судинної системи, скорочення м'язів і регуляцію нервових імпульсів.

Було проведено чимало досліджень про вплив солі на організм та виявлено, що зменшення споживання цієї речовини дійсно знижує кров'яний тиск, але показник падає максимум на 1 – 5 пунктів і лише у невеликої частини людей. Разом з тим з'являється чимало негативних наслідків: підвищення рівня ниркових гормонів, гормонів стресу і тригліцеридів, збільшення частоти серцевих скорочень, гіпотиреоз та підвищений інсулін. До того ж рівень смертності був куди вищим у людей з низьким рівнем натрію, ніж у тих, хто мав високий.

Дослідження також показує, як дієта з низьким вмістом натрію впливає на вагітних жінок. Результати доводять, що це підвищує ризик викидня, дитячої смертності та прееклампсії.