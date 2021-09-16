За програмою Зеленського відремонтували міст на кордоні з Угорщиною

На Закарпатті завершився ремонт покриття смуги руху для великовагового транспорту на мості через Тису в межах пункту пропуску "Тиса" (Чоп – Захонь) на кордоні з Угорщиною, що є частиною міжнародної траси М-06, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Проєкт реалізовано за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Роботи тривали майже два місяці, загальна вартість склала біля 10 млн гривень.

Джерело: Мирослав Білецький/Facebook