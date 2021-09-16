Валеріана: що потрібно знати перед прийомом

Валеріана - це рослина, яка має заспокійливу дію. Його використовували з першого століття нашої ери, спочатку в основному для полегшення здуття живота і газів, а також для стимуляції менструації. Зараз його часто приймають для лікування занепокоєння і проблем зі сном, повідомляє WomanEL.

Побічний ефект від валеріани, Фото: pxfuel.com

Але не все так безпечно, як здається. далі про деякі побічні ефекти використання кореня валеріани.

Дослідження показують, що корінь валеріани відносно безпечний. Але він може викликати шлунково-кишкові симптоми, такі як нудота і спазми в животі. Про це заявив доктор медицини Грегорі Скотт Браун.

Погана ідея - змішувати натуральні засоби, такі як корінь валеріани, з ліками, що відпускаються за рецептом, такими як бензодіазепіни, антидепресанти або снодійні. Вони можуть взаємодіяти і викликати жахливі токсичні ефекти. До того ж кожна людина по-різному реагує на різні речовини.

Якщо ви коли-небудь боролися з алкогольною чи наркотичною залежністю, корінь валеріани, ймовірно, не найкращий варіант. У людей може розвинутися толерантність або залежність.

Валеріана також не вивчалась на предмет можливих взаємодій з алкоголем. І її слід вживати з обережністю, якщо ви хоча б зрідка випиваєте келих вина.

Плацебо чи ні?

На загальну думку, валеріана може бути корисним засобом від деяких форм занепокоєння.

«Однак важливо відзначити, що деякі дослідження показують, що вона не працює більшою мірою, ніж плацебо», - говорить доктор Браун.

В цілому лікар вважає, що здоровим людям можна вживати валеріану.