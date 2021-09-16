У РФ чоловік у військовій формі влаштував вибух у відділенні поліції

Невідомий чоловік у військовій формі пробрався на територію відділення поліції у Воронезькій області в Росії і влаштував вибух.

Інформацію про напад підтвердили в МВС.

"Невідомий проник на територію районного відділу поліції, завдав поранення співробітникові поліції, після чого зник на автомобілі. Наразі вживаються заходи до його затримання" , - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника РБК, близького до МВС, чоловік у військовому обмундируванні, в бронежилеті і касці, озброєний автоматичною зброєю, під'їхав до чергової частини на автомобілі "Нива" і привів у дію вибуховий пристрій. У результаті постраждав співробітник поліції.

Злочинцеві вдалося втекти з місця злочину.