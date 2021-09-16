Податкова посилить контроль ФОП: кого це торкнеться

Податкова посилить контроль за "ФОПамі". Це передбачено низкою правок в "ресурсний законопроект" №5600. Крім іншого, в документі передбачили посилення обліку для вже фіскалізованих підприємств, повідомляє UBR.

Зокрема, як розповів голова Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак, згідно передбачених правок в пункти 11 і 12 статті закону щодо застосування РРО, підакцизні товари можна буде продати виключно із зазначенням розширеної інформації в фіскальному чеку.

"Це додаткове внесення даних. Маленькому "ФОПу" стає менш вигідно, тому що збільшуються адміністративні витрати на додаткового фахівця - бухгалтера або касира", - говорить Чумак.

Введення додаткових норм обліку товарних запасів. На практиці це означатиме посилення контролю і перевірок, поява штрафів за порушення.

ФОП повинен буде підтверджувати облік і походження товарів, проводити інвентаризацію товарних запасів, а також внутрішнє переміщення товарів (склад-магазин, склад-склад, магазин-магазин).

З одного боку, говорить Чумак, це стосується тільки вже фіскалізованих підприємств, але з іншого - це істотно збільшує адміністративне навантаження (додаткові витрати на облік, бухгалтерію, товарознавця та ін.).

"З'являться штрафи навіть за ненавмисні помилки, а вони точно будуть у підприємця, який веде всю діяльність самостійно. До того ж даний облік не запобігає оборот контрабанди, яка потрапила в країну через митницю. Такий облік також жодним чином не може впливати на податкові зобов'язання "ФОПа" на єдиному податку. Як внутрішнє переміщення товару збільшує податки?", - задається питанням Олександр Чумак.

Спрощенка піде під ніж

Ще однією новацією буде виключення з переліку підприємців, які мають право вести діяльність на "спрощенці" - тих, хто здійснює оптову торгівлю або посередництво в оптовій торгівлі.

Під цю категорію, пояснює голова Асоціації приватних роботодавців, підпадають маленькі ФОП, які:

забезпечують витратними матеріалами (канцтоварами) офіси;

виробляють і постачають комплектуючі (B2B);

поставляють товари готельно-ресторанного бізнесу (HoReCa);

виконують поставку промислових запчастин за індивідуальними замовленнями;

усі "ФОПи-єдиноподатники", які беруть участь в тендерах;

поставляють автозапчастини;

і багато інших.

"Таких "ФОПів" досить багато. Це ті, хто займається, як правило, такою діяльністю роками, часто сімейні бізнеси, і точно не зловживають "спрощенкою". Тепер вони позбудуться свого бізнесу", - відзначає Чумак.

Кого переведуть на загальну систему

На додаток до всього, додає він, складну побутову техніку, ту що вже фіскалізована, відправляють на загальну систему оподаткування (повний бухгалтерський облік, сплата всіх податків в рамках загальної системи оподаткування).

"Це така боротьба з контрабандою. Вона проїжджає нашу митницю нелегально. Потім розходиться по країні і кінцевому споживачеві продається, в тому числі через "ФОПи". Без повного розмитнення на імпортної електроніці не виникає ввізного ПДВ. Тепер він з'явиться всередині країни у кінцевого продавця. Так легалізують весь "контрабас" всередині країни. Крайнім буде ФОП", - помічає Олександр Чумак.

При цьому експерт "сильно сумнівається", що з усім цим (фіскалізацією, повним урахуванням, загальною системою з ПДВ) хтось погодиться торгувати "відкрито".