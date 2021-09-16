В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку
16-17 вересня у більшості областей України зберігатиметься підвищений ризик виникнення пожеж, повідомляє Дiлова Столиця.
"16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — кажуть у Службі порятунку.
ДСНС просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, забороняється:
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати в лісі з вогнепальною зброєю;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню на полях.