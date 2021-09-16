В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

16-17 вересня у більшості областей України зберігатиметься підвищений ризик виникнення пожеж, повідомляє Дiлова Столиця.

"16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — кажуть у Службі порятунку.

ДСНС просить дотримуватися правил безпеки. Зокрема, забороняється:

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • полювати в лісі з вогнепальною зброєю;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню на полях.

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