Криза сімейних відносин: 7 симптомів, на які потрібно звернути увагу

Ви дізнаєтеся, як відсутність часу на власні задоволення порушують ваше психоемоційний стан, чому важливо піклуватися про свого партнера і як знайти спільні інтереси, щоб знайти спільне захоплення і зміцнити взаємини, повідомляє Дмитрий Карпачев.

Один з найбільш очевидних ознак кризи сімейних відносин - постійна дратівливість партнера.

Чому небажання подобатися один одному говорить про серйозні проблеми у відносинах. Як партнери компенсують даний симптом і хто отримує найбільшу втрату від нестачі близькості - чоловік чи жінка.

Далі в відео детально дивіться про симптоми вказують на те, що у ваших відносин передкризовий або кризовий стан.