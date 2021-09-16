Більше математики і грошей: як зміниться ІТ-освіта в Україні

Українська освіта давно потребує змін, і кожен політик, що приходить до влади, хоче оголосити реформу системи, повідомляє Дзеркало тижня.

Ось тільки поняття реформи передбачає не косметичний ремонт, а кардинальні зміни в механізмі функціонування системи, які ведуть до зміни її основних засад і дають принципово новий результат.

IT-сектор як галузь, котра найшвидше зростає, виступає основним замовником на фахівців і першою підтримує освітні ініціативи, що забезпечують приплив у неї кваліфікованих працівників. IT-сектору потрібні конкретні кроки з позначеними KPI, а не пустушки у вигляді реорганізацій і модернізацій.

Кілька місяців тому Мінцифри й МОН оголосили про старт проєкту реформи IT-освіти в школах та університетах і створили робочу групу. До робочої групи ввійшли представники різних закладів вищої освіти, а також бізнесу: від Європейської бізнес-асоціації, IT-асоціацій та IT-кластерів із різних міст країни.

Про подробиці реформи IT-освіти та можливі нововведення розповідає Едуард Рубін - співзасновник харківського ІТ-кластеру, колишній в.о. ректора ХНУРЕ, ініціатор ряду незалежних освітніх проектів.

Основна мета реформи — підвищуючи якість викладання математики у школах і конкурентоспроможність ВНЗ, паралельно давши їм реальну автономію, забезпечити швидке зростання кількості фахівців для технологічних галузей.

Не реорганізація системи фінансування, а принцип "гроші за студентами"

Перша пропозиція — ліцензування неформальної освіти та звільнення її від ПДВ, а також «компенсація державою 50–75% вартості курсу після проходження освітньої програми". Неформальна освіта — це різноманітні курси, ІТ-школи та центри.

Давно потребує вирішення питання фінансової автономії ЗВО. Заявлена в законі автономія і реальна — дуже різні речі.

Реформа пропонує доповнити закон про вищу освіту новою сутністю, а саме, що ВНЗ можуть отримувати гроші з приватних, донорських та державних джерел.

Також для підвищення фінансування IT-освіти пропонується збільшити суму коштів, які виділяються на фінансування спеціальності "12. Інформаційні технології", та збільшити коефіцієнт фінансування з 1,2 до 1,6.

Не "вдосконалення" програм, а повний перегляд підходу до навчання

Важливими аспектами реформи є питання співпраці з бізнесом. Навчальні програми не відповідають вимогам сучасного бізнесу. ІТ розвивається так швидко, що викладачі не встигають ні самі змінюватися, не змінювати навчальні програми.

Реформа ж передбачає дійовий механізм впливу об'єднань роботодавців на прийняття стратегічних рішень із розвитку вищої освіти.

Далі реформа готує зміни до класифікатора професій, і це важливий пункт, — у світі з'являються нові спеціальності, а наш закон досі про них не знає.

Важливо не тільки тепер внести зміни, а й створити механізм для швидкої актуалізації списку при мінімумі бюрократії.

У відносинах із бізнесом важливу роль відіграє дуальна форма навчання.

Пропонована реформа передбачає дерегуляцію дуальної форми навчання, а саме поділ договору про співпрацю на дві частини: смислову та фінансову. Деталі будемо обговорювати, коли отримаємо перший драфт змін до положення.

Не "модернізація" шкільної програми, а посилення підготовки за рахунок зовнішнього ресурсу

Вищу освіту, особливо у високотехнологічних галузях, не можна поліпшити, якщо немає базової підготовки випускників середньої школи.

Реформа закладає зміни й тут. Тоді коли школам потрібні хороші вчителі, професіонали-практики без педагогічної освіти готові ділитися знаннями з дітьми. Для цього передбачається створити сертифікаційні програми для "вчителів-світчерів" і спростити вимоги до підготовки потенційних учителів. Це залучить у школи тих, хто має відповідні знання, але не вчився п'ять років на педагога.

Важливим пунктом є розробка відеокурсів із математики та інших STEM-предметів. Це дасть школярам доступ до уроків від найкращих викладачів.

Нарешті, у проєкті розглядається питання залучення провайдерів неформальної освіти до навчання школярів. Важливим пунктом є підвищення бар'єра іспиту ЗНО для вступу на педагогічні спеціальності зі STEM-предметів для абітурієнтів. У першу чергу, мова йде про підвищення порогового балу з математики.