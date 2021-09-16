Найбільш високооплачувані професії: кого шукають роботодавці

Які зарплати нині пропонують спеціалістам різних сфер та які фахівці є найбільш затребуваними, повідомляє Finance.ua.

Кого шукають роботодавці?

Згідно з даними grc.ua, у серпні, як і в липні, роботодавці найактивніше шукали фахівців з продажів (18,3% усіх актуальних вакансій на кадровому порталі), IT-фахівців (11,3%) і працівників зі сфери медицини та фармацевтики (6,8%).

Помітно збільшилася потреба в банківських співробітниках (+1,4%), стало більше вакансій для студентів і молоді (+0,6%), фахівців зі сфери «Наука, освіта» (+0,5%). Невелике зростання числа вакансій (до 0,1%) також показали профсфери «Продажі», «Консалтинг», «Безпека», «Адміністративний персонал».

А що із зарплатами? Аналітики кажуть, що зарплати українців у більшості профсфер залишилися без змін. Середня заробітна плата по Україні в серпні, порівняно з липнем також практично не змінилася і склала 16 700 грн (зростання середньої компенсації по Україні склало +70 грн).

Які з.п. пропонують:

57% роботодавців пропонують оклад майже в півтора раза менше – від 9,5 тис. грн;

ще 23% компаній готові платити новим співробітникам від 19 тис. грн;

на компенсацію від 28,6 тис. до 38,1 тис. грн можуть розраховувати 10% пошукачів;

оклад від 47,7 тис. грн був доступний тільки для 4% усіх актуальних вакансій серпня.

У п’ятірці найбільш високооплачуваних фахівців серпня 2021:

IT-фахівці (середній оклад категорії, за даними аналітиків grc.ua, становить трохи більше 55 тис. грн);

керівники (середній оклад перевищує 41 тис. грн);

фахівці зі сфери «Будівництво, нерухомість» (31,3 тис. грн);

кандидати з категорії «Державна служба, некомерційні організації» (31 тис. грн);

юристи (29 тис. грн).

Найнижчі середні заробітні плати у фахівців, які шукають роботу в категоріях: «Адміністративний персонал» (компенсація в категорії, порівняно з липнем 2021, зменшилася на 107 грн і склала 11,2 тис. грн), «Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства» (+200 грн) і «Початок кар’єри, студенти» (порівняно з липнем, компенсація в категорії зросла на 232 грн і склала 12 тис. грн).