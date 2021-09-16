Путін закликав росіян вибирати Держдуму – хоч дистанційно

Президент Росії Володимир Путін закликає своїх співгромадян проголосувати на виборах до Держдуми РФ 17-го, 18-го чи 19-го вересня, повідомляє Українська правда.

"У найближчі дні – 17, 18 і 19 вересня – відбудуться вибори депутатів Державної думи. Обрання її нового складу, безумовно, найважливіша подія в житті нашого суспільства, країни.

Ми всі однаково зацікавлені в тому, щоб до парламенту прийшли відповідальні, діяльні, авторитетні люди, здатні тримати слово, виконати ваші накази і свої обіцянки, виправдати надії і довіру громадян Росії" , - сказав Путін.

Він закликав "взяти участь у прийдешньому голосуванні, вибрати для цього будь-який зручний день, починаючи з 17 вересня. Прийти на виборчі дільниці або ж скористатися можливістю дистанційного електронного голосування".

Путін заявив, що розраховує на відповідальну, зважену, патріотичну громадянську позицію росіян, на їхнє прагнення "обрати депутатів, які працюватимуть на благо і в ім'я" улюбленої батьківщини, в інтересах народу і кожного громадянина.