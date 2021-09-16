Проект держбюджету-2022 передбачає збільшення фінансування Кабміну

Проект державного бюджету України на 2022 рік передбачає збільшення фінансування господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету Міністрів на 6,9% або 174,8 млн грн порівняно з 2021 роком, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з проектом закону №6000 від 15 вересня 2021 року, на секретаріат уряду пропонується виділити 1,2 млрд грн, з яких 33 млн грн - на функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій і 15 млн грн на заходи з підтримки лідерства в Україні, на Державну службу статистики - 1,4 млрд грн і на Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей - 107,2 млн грн.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів України схвалив та скерував до Верховної Ради проект держбюджету на 2022 року.