МакSим після коми показала нові фото зі старшою донькою на прогулянці

Нещодавно артистка вперше дала велике інтерв'ю Ксенії Собчак. Співачка розповіла, що у неї було дві зупинки серця, поки вона була в комі. Зараз МакSим поступово відновлює сили, повідомляє Сегодня.

Фото: instagram.com/maksimartist

У МакSим є велика підтримка в особі її дітей, команди і коханого, ім'я якого артистка не афішує. Шанувальники також підтримують співачку теплими побажаннями в соцмережах.

Зараз МакSим перебуває вдома на реабілітації. Попереду ще кілька місяців вправ і процедур, які допоможуть артистці повернутися у форму.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала два нових фото, на яких вона позує зі старшою дочкою – Олександрою і їхнім домашнім вихованцем.

Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим народила старшу дочку в 2009 році. Батьком дівчинки є перший чоловік співачки, звукорежисер Олексій Луговцов. Пара одружилася в 2008 році в Індонезії, але через три роки їхній шлюб розпався.