В Україні заблокували близько 39 тисяч кібератак за тиждень

Фахівці Держспецзв'язку з 8 по 14 вересня 2021 року заблокували близько 39 тисячі атак на державні інформаційні ресурси. Більшість – мережеві атаки прикладного рівня.

Про це повідомила﻿ пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня" , - йдеться в повідомленні.

Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано 432 162 підозрілі події (на 8% більше ніж попереднього тижня).

Спеціалісти зареєстрували та опрацювали 3 130 кіберінцидентів. Основна кількість (99%) інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.