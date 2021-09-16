В Україні заблокували близько 39 тисяч кібератак за тиждень
Фахівці Держспецзв'язку з 8 по 14 вересня 2021 року заблокували близько 39 тисячі атак на державні інформаційні ресурси. Більшість – мережеві атаки прикладного рівня.
Про це повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
"Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 38 948 атак різних видів, що на 10% менше ніж попереднього тижня. Переважна більшість – мережеві атаки прикладного рівня", - йдеться в повідомленні.
Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки зафіксовано 432 162 підозрілі події (на 8% більше ніж попереднього тижня).
Спеціалісти зареєстрували та опрацювали 3 130 кіберінцидентів. Основна кількість (99%) інцидентів стосується розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.