"Танці з зірками" 2021: хто стане ведучою зіркового балкону

Цієї неділі, 19 вересня, відбудеться третій випуск легендарного шоу "Танці з зірками". Тема ефіру – "Рік, який змінив моє життя". У зворушливий вечір зірок на балконі підтримуватиме телеведуча Маша Єфросиніна, повідомляє 24 Канал.

Глядачі нетерпляче чекають на нові танці від своїх фаворитів. А також цікаво, хто із запрошених знаменитостей з'явиться у прямому ефірі "Танців з зірками".

Ведуча балкону "Танців з зірками"

Щотижня після виступу учасники відправляються на балконах, де на них чекають зіркові ведучі. Це запрошені знаменитості, які підтримують народних улюбленців під час виставлення оцінок журі.

У 3 випуску кожна пара поспілкується з неперевершеною телеведучою – Машею Єфросиніною. Вона вміє знайти правильні слова, радіти та хвилюватися разом з учасниками.