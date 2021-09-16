Північна Корея заявила про запуск ракети з поїзда
Збройні сили КНДР рано вранці в середу здійснили випробувальний запуск ракети з поїзда, повідомляє NHK.
Як пише газета "Нодон сінмун", друкований орган правлячої Трудової партії Кореї, навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.
На фотографіях, якими супроводжується стаття, ракета злітає з поїзда на залізничній колії, випускаючи потужне полум'я. Газета не уточнила, якого саме типу була запущена ракета.
Згідно з повідомленням газети, навчання відбувалися в одному з гірських районів в центральній частині Північної Кореї. У статті йдеться про те, що ракета точно вразила ціль в Японському морі на відстані 800 кілометрів.
Невідомо, чи був присутній на навчаннях північнокорейський лідер Кім Чен Ин.