Північна Корея заявила про запуск ракети з поїзда

Збройні сили КНДР рано вранці в середу здійснили випробувальний запуск ракети з поїзда, повідомляє NHK.

Як пише газета "Нодон сінмун", друкований орган правлячої Трудової партії Кореї, навчальний пуск здійснив нещодавно створений залізничний ракетний полк.

На фотографіях, якими супроводжується стаття, ракета злітає з поїзда на залізничній колії, випускаючи потужне полум'я. Газета не уточнила, якого саме типу була запущена ракета.

Зображення: NHK

Згідно з повідомленням газети, навчання відбувалися в одному з гірських районів в центральній частині Північної Кореї. У статті йдеться про те, що ракета точно вразила ціль в Японському морі на відстані 800 кілометрів.

Невідомо, чи був присутній на навчаннях північнокорейський лідер Кім Чен Ин.