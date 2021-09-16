Ми будемо продовжувати переговори - Кулеба про "ПП-2"

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба заявив, що Україна здійснює "виключно дружній тиск" на партнерів, щоб завадити запуску російського газопроводу "Північний потік-2", повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив Кулеба під час брифінгу в четвер.

Глава української дипломатії переконаний, що обіцянки щодо протидії "Північному потоку-2" мають перерости у конкретні гарантії.

"Ми будемо продовжувати переговори, ми будемо продовжувати виключно дружній тиск на партнерів. Тому що час переходити від словесних запевнень до конкретних гарантій. Тим більше, що ми бачимо, що РФ на європейському газовому ринку перейшла до конкретних дій, накручуючи ціни на газ, вводячи ефект непередбачуваності ринку та ажіотаж через дефіцит" , - пояснив Кулеба.

За його словами, вже зараз треба діяти Німеччині та Сполученим Штатам.

"Україна готова разом з ними діяти. І не лише Україна, але й інші країни Центральної Європи" , - додав міністр.

Автор: Інна Собора