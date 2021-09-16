Космічний корабель "Шеньчжоу-12" повертається на Землю

Пілотований корабель "Шеньчжоу-12" з екіпажем з трьох тайконавтів (прийняте в Китаї найменування учасників космічних польотів) на борту в четвер відокремився від китайської орбітальної станції для повернення на Землю, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному акаунті Програми пілотованих польотів Китайського національного космічного управління (CNSA) в офіційному акаунті соціальної мережі WeChat.

"16 вересня 2021 року в 08:56 за пекінським часом пілотований космічний корабель" Шеньчжоу-12 "успішно відокремився від базового модуля станції", - сказано в повідомленні.

"До теперішнього часу члени екіпажу" Шеньчжоу-12 "прожили на споруджуваної космічної станції 90 днів і оновили рекорд за тривалістю одноразового космічного польоту для китайських тайконавтів", - наголошується в заяві відомства.

Перед тим, як зануритися в "Шеньчжоу-12", тайконавти під керівництвом фахівців з Землі підготували станцію до непілотовану польоту, скачали з бортового комп'ютера дані про проведені на орбіті експериментах і провели інші роботи.

"Шеньчжоу-12" стартував з Землі 17 червня. Члени його екіпажу - Чи не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо - пропрацювали на станції близько 91 дня. За час перебування на орбіті тайконавти здійснили два виходи у відкритий космос для монтажу обладнання. За даними телеканалу CGTN, корабель приземлиться на полігоні Дунфен в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Як заявив раніше в інтерв'ю Центральному телебаченню Китаю командир екіпажу Чи не Хайшен, одним із головних завдань перед поверненням на Землю стала фізична підготовка тайконавтов. "Нам було необхідно збільшити нашу фізичну активність, тренувати м'язи, легкі і серцево-судинну систему, щоб підготуватися до входу корабля в атмосферу, а також удару об земну поверхню", - пояснив він.

Китайська станція

Китай в квітні вивів на орбіту базовий модуль національної космічної станції. Під час роботи тайконавтов станція складалася з трьох елементів: базового модуля "Тяньхе", вантажного корабля "Тяньчжоу-2" і пілотованого "Шеньчжоу-12".

В цілому монтаж всіх вузлів станції потрібно близько року і завершиться в 2022 році. Програма передбачає ще вісім запусків: доставку на орбіту ще двох лабораторних модулів "Веньтянь" і "Меньтянь", трьох вантажних кораблів і трьох пілотованих експедицій з тайконавтами. Загальна маса станції складе більше 90 тонн. На ній зможуть одночасно працювати три космонавта і до шести чоловік при зміні екіпажу. Термін експлуатації станції складе близько 10 років.

Після завершення формування основних елементів станції на ту ж орбіту буде виведено автономний модуль "Сюньтянь" з оптичним телескопом. Діаметр його дзеркала складе 2 м. Модуль буде оснащений власними двигунами: передбачається, що він час від часу буде пристиковуватися до станції для ремонту, дозаправки і обслуговування устаткування.