Катя Осадча в капелюсі з вуаллю прийшла на світський захід: нові фото

Вересень багатий на прем'єри та світські заходи, тому після народження сина Катя Осадча не засиджувалась у декреті. У середу, 15 вересня, вона відвідала вечірку до 20-річчя журналу Elle, на якій показала новий розкішний образ, повідомляє 24 Канал.

Святкування 20-річчя модного глянцю Elle Ukraine відбулось у мальовничій локації – на заході сонця на березі Дніпра. Однією з перших на вечірці з'явилась Катя Осадча. Компанію їй склав зірковий чоловік Юрій Горбунов, який став ведучим заходу. У парі вони продемонстрували вишукані look у стилі black tie.

Вона одягла чорну кофтинку з V-подібним вирізом і довгими рукавами. Її зірка поєднала з білосніжним ансамблем – штанами палаццо та довгим кейпом. Ефектною деталлю її образу став крислатий білий капелюх, який довершила вуаль з блискучим камінням. Свій головний убір ведуча розкішно показала на нових фото.

Фото з інстаграму ведучої