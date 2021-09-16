Незвичайні рецепти чаю: як зробити корисний напій в домашніх умовах

Стандартні варіанти чаю (чорний, зелений) можна купити в будь-якому магазині. На основі цих двох видів чаю можна зробити незвичайний, але дуже смачний напій, який допоможе зігрітися холодного вечора і швидко вилікуватися від застуди, якщо раптом вона застала вас зненацька, повідомляє УНИАН.

Всі рецепти, наведені нижче, не містять розсипного зеленого або чорного чаю. Ви можете додати його, якщо хочете.

Імбирний чай з лимоном

тертий імбир - 1 ч.л;

вода - 1 стакан;

мед, лимон, цукор - за смаком.

З лимона зняти шкірку і натерти плід на дрібній тертці. На 1 склянку води потрібна 1 ч.л імбиру з гіркою, збільшуйте кількість інгредієнтів, орієнтуючись на свої потреби.

Підігріти в кавовій турці воду, всипати імбир. За бажанням можна додати лимонну цедру. Почекати, поки вода закипить і проварити 3-5 хвилин.

У чашку покласти мед, скибочку лимона і цукор, влити імбирний відвар.

Яблучний чай з журавлиною

солодкі яблука - 2 шт;

журавлина заморожена або свіжа - 100 гр;

брусниця заморожена або свіжа - 100 гр;

сушені яблука - 80 гр;

кардамон - 1 ч.л;

вода - 1 л;

мед - за смаком.

Ягоди і сушені яблука промити, у свіжих яблук видалити серцевину, нарізати скибочками. У чайник викласти журавлину, брусницю, сушені і свіжі яблука, додати кардамон. Залити окропом, накрити кришкою і дати настоятися протягом години.

Каркаде з прянощами

сушений каркаде - 2 склянки;

вода - 8 склянок;

цукор - 1 склянка;

гвоздика сушена - 6 шт;

кориця - 2 палички;

Ваніль - 1 ч.л;

мускатний горіх - щіпка.

Взяти сотейник, викласти всі спеції, залити водою. На повільному вогні варити суміш, помішуючи, близько 30 хвилин. По готовності перелити чай в склянки або чашки, подавати з паличкою кориці.

Чай з м'ятою і мандарином

мандарин - 1 шт;

гвоздика сушена - 6 шт;

кориця - 1 паличка;

перець духмяний горошком - 3 шт;

м'ята сушена - 1 ч.л;

меліса сушена - 1 ч.л;

вода - 400 мл;

мед або цукор - за смаком.

У каструлю або сотейник вилити воду, злегка підігріти. Викласти корицю, гвоздику і запашний перець, кип'ятити протягом 5 хвилин. Зняти відвар з вогню, додати мелісу, м'яту і мандаринові кірки. Перемішати, накрити кришкою, настоювати 10 хвилин.

Перед подачею напій процідити і вилити в чашки, змішавши з мандариновим соком. За смаком додати мед або цукор.

Чай з калиною і лимоном

вода - 1 л;

лимон - 1 шт;

калина - 200 гр;

мед - за смаком.

Калину перебрати, промити і викласти в чайник. Залити окропом, накрити кришкою і настоювати протягом 10 хвилин. Додати лимон, нарізаний часточками, і мед. Накрити кришкою і дати настоятися ще 5-7 хвилин. Опціонально можете додати м'яту.