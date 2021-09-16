Представлений новий Ford Fiesta 2021

Компанія Ford розсекретила оновлений хетчбек В-класу Fiesta 2021. Змін зазнав компакт 7-покоління, який знаходиться у виробництві майже 5 років, повідомляє АвтоПортал.

Модернізована Фієста 2021 зовні помітно відрізняється від попередника.

У неї інша, більша і «незграбна» решітка радіатора, а також допрацьовані світлодіодні ліхтарі (з чорної кромкою) і бампери. Логотип марки перемістився з кромки капота в верхню частину «гриля»; поясна лінія спереду стала трохи вище.

Крім того, у моделі з'явилися легкосплавні диски нового дизайну, і заодно - більш широка кольорова гама. Світлодіодні фари входять тепер в стандартну комплектацію, а за доплату буде доступна матрична оптика.

У салоні нововведенням стала 12-дюймова цифрова приборка для старших модифікацій. А ось в іншому - без змін. Екран мультимедіа - як і раніше 8-дюймовий, горизонтально орієнтований.

Технічно Ford Fiesta 2021 теж залишився таким, яким був і раніше. У його гамму входять двигуни потужністю від 75 до 200 к.с., а включаючи дві силові установки типу м'який гібрид віддачею 125 і 155 к.с. Коробка передач - 5 і 6-МКПП, а також 7-ступінчастий робот (на вибір). На ряду звичайним хетч покупцям запропонують крос-варіант Fiesta Active (зі збільшеним кліренсом і захисним обвісом), і спортивну версію Fiesta ST (така відрізняється аеродинамічним обвісом, оспортівленним салоном і вихлопом, посиленою гальмівною системою, ін .; з нового - сидіння з більш « високими характеристиками »і збільшений з 290 до 320 Нм крутний момент 1,5-літрового турбомотора).

Ford Fiesta вже доступний для замовлення в Європі. Ціни - від 16 990 євро. Перші поставки очікується на початку 2022 року. Тоді ж новинка, швидше за все, прибуде і в Україні.