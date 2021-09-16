iPhone 13 не допоміг. Чому падають акції Apple

iPhone 13 не допоміг. Чому падають акції Apple

Минула презентація нових гаджетів Apple не переламала тренд на падіння курсу акцій «яблучної компанії», яке пов'язане з фундаментальними причинами, повідомляє Деловая столица.

Історія повторюється

Увечері 14 вересня компанія Apple презентувала чергове оновлення лінійок своєї продукції. Були представлені чотири iPhone 13 — нове покоління популярних смартфонів. Пристрої отримали оновлений дизайн (незначні зовнішні зміни), поліпшені камери і більш продуктивну начинку. З головних інновацій всі запам'ятали тільки одну: з'явився новий колір корпусу — рожевий.

Також публіці представили нові моделі планшетів iPad і «розумних» годинників Apple Watch. У годиннику екран став трохи яскравіше і більше, діагоналі планшетів не змінилися, хоча вони стали трохи більш потужними.

Після щорічної презентації новинок від Apple 14 вересня інвестори стали продавати акції корпорації, в результаті чого цінні папери подешевшали. Прямо за час презентації акції Apple впали на 1,39%, а всього за пів доби після заходу — на 2,97%.

Проблема тут не тільки в тому, що багато деталей інновацій Apple зазвичай стають відомі ще до офіційного представлення. Новинки Apple в останні роки не демонструють жодних проривів, публіка бачить лише вдосконалення вже добре відомих функцій і характеристик пристроїв.

"Ця історія повторюється кожного вересня: Apple представила нові iPhone, у яких екрани трохи більше, процесори трохи швидше, а камери трохи краще, але ніяких серйозних інновацій немає", — пише The New York Times.

Тому навіть дорога презентація новинок від Apple не змогла переламати тренд: акції найдорожчої корпорації у світі (капіталізація Apple становить $2,42 трлн) продовжують майже безперервно падати з 7 вересня.

Джерело: NASDAQ
Падіння акцій Apple

Розробники проти гіганта

Технічна досконалість продукції «яблучної компанії» вже не виправдовує в очах багатьох користувачів надзвичайно високі ціни на її гаджети. Минули часи Стіва Джобса, коли нові продукти Apple викликали справжній культурний шок.

Друга проблема Apple — в тому, що їй, очевидно, доведеться докорінно переглядати свою модель відносин з діловими партнерами, сторонніми розробниками програм для «яблучних» пристроїв і користувачами. І більше не вийде замикати на собі всі фінансові потоки, пов'язані з використанням пристроїв Apple.

10 вересня суд у США виніс рішення за позовом розробника комп'ютерних ігор Epic Games проти компанії Apple. Справа стосувалася популярного онлайн-шутера Fortnite, а точніше — рішення розробників ввести пряму оплату в грі в обхід комісії Apple. Нагадаємо, що компанія Epic Games подала в суд на Apple влітку 2020-го, після того як з AppStore видалили його гру Fortnite. Додаток було видалено після того, як Epic Games додав у гру функції оплати в обхід App Store. Розробник пояснив свої дії занадто високою комісією, яку Apple стягує з усіх транзакцій в магазині, — вона досягає 30%. У свою чергу Apple звинуватила Epic Games в порушенні правил магазину, які покликані охороняти безпеку користувачів.

Тепер же Apple виграла суд по 9 з 10 пунктів. Суд прийняв її сторону з усіх питань, крім одного принципово важливого: Apple більше не має права обмежувати додаткові способи покупок в iOS-додатках. Тепер розробники можуть перенаправляти користувачів на інший ресурс для здійснення покупки або оплати послуг. Зокрема, вони зможуть вбудовувати в свої додатки власні кнопки оплати внутрішніх покупок, підписок і інших послуг, які ведуть на сторонні сайти. На цих сайтах вже будь-який користувач зможе оформити підписку або купити цифровий контент. До теперішнього моменту така опція була заборонена, формально — з міркувань кібербезпеки і захисту від шахрайства. Реально ж — оскільки покупки, здійснені користувачами поза магазином додатків IT-гіганта, могли негативно позначитися на фінансових результатах Apple.

Зокрема, в рішенні окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс сказано, що Apple «назавжди заборонено обмежувати розробників від включення в їх додатки та метадані кнопок, зовнішніх посилань або інших закликів до дії, які направляють споживачів до механізмів покупки, які є додатковими до In-App покупок [...] і спілкуванню зі споживачами через контакти, отримані від них добровільним шляхом через реєстрацію в додатку».

Судове рішення набуде чинності 9 грудня нинішнього року. При цьому суддя постановив, що Epic Games все ж повинна виплатити Apple близько $3,5 млн — комісію за продажі, які компанія здійснила в обхід App Store за допомогою введення ігрової валюти в Fortnite. Більш того, суд відмовився визнати Apple монополістом. Що цікаво, рішення суду збирається оскаржити... Epic Games. Apple же не планує подавати апеляцію, оскільки за результатами засідання висловила задоволення рішеннями суду.

Судячи з усього, "яблучна компанія" тихо радіє, що її не визнали монополістом, і саме тому не хоче оскаржувати рішення суду — адже можуть і передумати. А в США визнання монополістом через суд загрожує вкрай серйозними наслідками, аж до примусового обмеження або поділу бізнесу.

Екосистема Apple: нова реальність

Свого часу, ще при Стіві Джобсі, Apple повністю перейшла на стратегію побудови закритої екосистеми, через яку, зокрема, з'явилася заборона на використання сторонніх платіжних систем в App Store. Потім було ще багато скандалів: корпорація боялася появи у себе програми-магазину від Amazon, хотіла зробити секретними гайдлайни модерації додатків, підтасовувати результати пошуку в App Store, намагалася не знижувати комісію для невеликих розробників, а видавати 15% у вигляді бонусів на рекламу в App Store і багато іншого, що в підсумку налаштувало проти Apple практично всю IT-індустрію.

Такий підхід «всі гроші залишаються в Apple» довгий час виправдовував себе, зробивши корпорацію найбагатшою в світі. Але в підсумку з'явилася неформальна коаліція «за свободу додатків» з Epic Games, Tinder, Spotify, Telegram і інших розробників, а критика на адресу Apple почала звучати не тільки на галузевих конференціях, а й в політичних виступах.

Тепер рішення суду дає розробникам програм і сервісів для «яблучних» пристроїв більше можливостей для монетизації своїх розробок. Також на цьому зможуть заробити численні платіжні системи та фінтех-компанії, які надаватимуть розробникам і їх клієнтам послуги на більш вигідних умовах, ніж це робила Apple.

У 2020 р. обсяг доходів корпорації від продажів в AppStore склав близько $64 млрд. Ще близько $6,3 млрд в минулому році вона заробила на комісіях за продаж підписок і контенту всередині додатків, що використовуються на її пристроях.

Але тепер Apple має бути внесено суттєві зміни в свою бізнес-модель App Store. З урахуванням падіння популярності смартфонів, планшетів і ПК Apple, які все ніяк не можуть зробити принциповий прорив, керівництву найбагатшої компанії в світі явно доведеться придумати щось дуже незвичайне, щоб повернутися до зростання.

Автор: Денис Стаджі

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