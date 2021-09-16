iPhone 13 не допоміг. Чому падають акції Apple

Минула презентація нових гаджетів Apple не переламала тренд на падіння курсу акцій «яблучної компанії», яке пов'язане з фундаментальними причинами, повідомляє Деловая столица.

Історія повторюється

Увечері 14 вересня компанія Apple презентувала чергове оновлення лінійок своєї продукції. Були представлені чотири iPhone 13 — нове покоління популярних смартфонів. Пристрої отримали оновлений дизайн (незначні зовнішні зміни), поліпшені камери і більш продуктивну начинку. З головних інновацій всі запам'ятали тільки одну: з'явився новий колір корпусу — рожевий.

Також публіці представили нові моделі планшетів iPad і «розумних» годинників Apple Watch. У годиннику екран став трохи яскравіше і більше, діагоналі планшетів не змінилися, хоча вони стали трохи більш потужними.

Після щорічної презентації новинок від Apple 14 вересня інвестори стали продавати акції корпорації, в результаті чого цінні папери подешевшали. Прямо за час презентації акції Apple впали на 1,39%, а всього за пів доби після заходу — на 2,97%.

Проблема тут не тільки в тому, що багато деталей інновацій Apple зазвичай стають відомі ще до офіційного представлення. Новинки Apple в останні роки не демонструють жодних проривів, публіка бачить лише вдосконалення вже добре відомих функцій і характеристик пристроїв.

"Ця історія повторюється кожного вересня: Apple представила нові iPhone, у яких екрани трохи більше, процесори трохи швидше, а камери трохи краще, але ніяких серйозних інновацій немає" , — пише The New York Times.

Тому навіть дорога презентація новинок від Apple не змогла переламати тренд: акції найдорожчої корпорації у світі (капіталізація Apple становить $2,42 трлн) продовжують майже безперервно падати з 7 вересня.

Падіння акцій Apple

Розробники проти гіганта

Технічна досконалість продукції «яблучної компанії» вже не виправдовує в очах багатьох користувачів надзвичайно високі ціни на її гаджети. Минули часи Стіва Джобса, коли нові продукти Apple викликали справжній культурний шок.

Друга проблема Apple — в тому, що їй, очевидно, доведеться докорінно переглядати свою модель відносин з діловими партнерами, сторонніми розробниками програм для «яблучних» пристроїв і користувачами. І більше не вийде замикати на собі всі фінансові потоки, пов'язані з використанням пристроїв Apple.

10 вересня суд у США виніс рішення за позовом розробника комп'ютерних ігор Epic Games проти компанії Apple. Справа стосувалася популярного онлайн-шутера Fortnite, а точніше — рішення розробників ввести пряму оплату в грі в обхід комісії Apple. Нагадаємо, що компанія Epic Games подала в суд на Apple влітку 2020-го, після того як з AppStore видалили його гру Fortnite. Додаток було видалено після того, як Epic Games додав у гру функції оплати в обхід App Store. Розробник пояснив свої дії занадто високою комісією, яку Apple стягує з усіх транзакцій в магазині, — вона досягає 30%. У свою чергу Apple звинуватила Epic Games в порушенні правил магазину, які покликані охороняти безпеку користувачів.

Тепер же Apple виграла суд по 9 з 10 пунктів. Суд прийняв її сторону з усіх питань, крім одного принципово важливого: Apple більше не має права обмежувати додаткові способи покупок в iOS-додатках. Тепер розробники можуть перенаправляти користувачів на інший ресурс для здійснення покупки або оплати послуг. Зокрема, вони зможуть вбудовувати в свої додатки власні кнопки оплати внутрішніх покупок, підписок і інших послуг, які ведуть на сторонні сайти. На цих сайтах вже будь-який користувач зможе оформити підписку або купити цифровий контент. До теперішнього моменту така опція була заборонена, формально — з міркувань кібербезпеки і захисту від шахрайства. Реально ж — оскільки покупки, здійснені користувачами поза магазином додатків IT-гіганта, могли негативно позначитися на фінансових результатах Apple.

Зокрема, в рішенні окружного судді США Івонн Гонсалес Роджерс сказано, що Apple «назавжди заборонено обмежувати розробників від включення в їх додатки та метадані кнопок, зовнішніх посилань або інших закликів до дії, які направляють споживачів до механізмів покупки, які є додатковими до In-App покупок [...] і спілкуванню зі споживачами через контакти, отримані від них добровільним шляхом через реєстрацію в додатку».

Судове рішення набуде чинності 9 грудня нинішнього року. При цьому суддя постановив, що Epic Games все ж повинна виплатити Apple близько $3,5 млн — комісію за продажі, які компанія здійснила в обхід App Store за допомогою введення ігрової валюти в Fortnite. Більш того, суд відмовився визнати Apple монополістом. Що цікаво, рішення суду збирається оскаржити... Epic Games. Apple же не планує подавати апеляцію, оскільки за результатами засідання висловила задоволення рішеннями суду.

Судячи з усього, "яблучна компанія" тихо радіє, що її не визнали монополістом, і саме тому не хоче оскаржувати рішення суду — адже можуть і передумати. А в США визнання монополістом через суд загрожує вкрай серйозними наслідками, аж до примусового обмеження або поділу бізнесу.

Екосистема Apple: нова реальність

Свого часу, ще при Стіві Джобсі, Apple повністю перейшла на стратегію побудови закритої екосистеми, через яку, зокрема, з'явилася заборона на використання сторонніх платіжних систем в App Store. Потім було ще багато скандалів: корпорація боялася появи у себе програми-магазину від Amazon, хотіла зробити секретними гайдлайни модерації додатків, підтасовувати результати пошуку в App Store, намагалася не знижувати комісію для невеликих розробників, а видавати 15% у вигляді бонусів на рекламу в App Store і багато іншого, що в підсумку налаштувало проти Apple практично всю IT-індустрію.

Такий підхід «всі гроші залишаються в Apple» довгий час виправдовував себе, зробивши корпорацію найбагатшою в світі. Але в підсумку з'явилася неформальна коаліція «за свободу додатків» з Epic Games, Tinder, Spotify, Telegram і інших розробників, а критика на адресу Apple почала звучати не тільки на галузевих конференціях, а й в політичних виступах.

Тепер рішення суду дає розробникам програм і сервісів для «яблучних» пристроїв більше можливостей для монетизації своїх розробок. Також на цьому зможуть заробити численні платіжні системи та фінтех-компанії, які надаватимуть розробникам і їх клієнтам послуги на більш вигідних умовах, ніж це робила Apple.

У 2020 р. обсяг доходів корпорації від продажів в AppStore склав близько $64 млрд. Ще близько $6,3 млрд в минулому році вона заробила на комісіях за продаж підписок і контенту всередині додатків, що використовуються на її пристроях.

Але тепер Apple має бути внесено суттєві зміни в свою бізнес-модель App Store. З урахуванням падіння популярності смартфонів, планшетів і ПК Apple, які все ніяк не можуть зробити принциповий прорив, керівництву найбагатшої компанії в світі явно доведеться придумати щось дуже незвичайне, щоб повернутися до зростання.

Автор: Денис Стаджі