СБУ виявила тайник з протитанковими гранатами на Закарпатті
Служба безпеки України виявила у Закарпатській області схрон з арсеналом бойових засобів ураження. Зі схованки, серед іншого, вилучено понад 2 кг вибухівки та реактивні протитанкові гранати.
Про це повідомила СБУ.
Тайник був обладнаний у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.
Правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.
Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:
- майже 2 кг тротилу;
- 400 г пластиду;
- 10 засобів для ініціювання вибуху;
- 3 реактивні протитанкові гранати;
- 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 та Ф-1.
Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.