СБУ виявила тайник з протитанковими гранатами на Закарпатті

Служба безпеки України виявила у Закарпатській області схрон з арсеналом бойових засобів ураження. Зі схованки, серед іншого, вилучено понад 2 кг вибухівки та реактивні протитанкові гранати.

﻿Про це повідомила СБУ﻿.

Тайник був обладнаний у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.

Правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.

Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:

  • майже 2 кг тротилу;
  • 400 г пластиду;
  • 10 засобів для ініціювання вибуху;
  • 3 реактивні протитанкові гранати;
  • 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 та Ф-1.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.

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