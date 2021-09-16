СБУ виявила тайник з протитанковими гранатами на Закарпатті

Служба безпеки України виявила у Закарпатській області схрон з арсеналом бойових засобів ураження. Зі схованки, серед іншого, вилучено понад 2 кг вибухівки та реактивні протитанкові гранати.

﻿Про це повідомила СБУ﻿.

Тайник був обладнаний у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.

Правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.

Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:

майже 2 кг тротилу;

400 г пластиду;

10 засобів для ініціювання вибуху;

3 реактивні протитанкові гранати;

4 постріли до гранатометів ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 та Ф-1.

Наразі вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.