У Британії представили модифікований танк Challenger 3

Компанія Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) представила демонстраційний зразок модифікованого танка Challenger 3 на оборонній виставці DSEI-2021 Британії. Танк отримав оновлену систему управління вогнем, поліпшену захищеність і мобільність, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише Defence Blog.

Розробник стверджує, що Challenger 3 стане самим боєздатним танком в НАТО. Демонстраційний зразок отримав елементи комплексу активного захисту Trophy, які доповнюють пасивну захист танка.

фото RBSL

Стандартне знаряддя поступилося місцем гладкоствольної гармати L55A1, яка дозволяє використовувати сучасні боєприпаси DM53 і DM11 з повітряним підривом. У свою чергу, система управління вогнем Challenger 3 включає нові тепловізійні приціли. Маса оновленої машини становить близько 66 тонн.

У травні RBSL підписала контракт з Міністерством оборони Великобританії на модернізацію 148 танків Challenger 2 до рівня Challenger 3.

Британський танк Challenger 2 експлуатується з 1995 року. За 14 років виробництва було випущено більше 400 машин. Основним знаряддям базової моделі була нарізна гармата L30E4, а захищеність машини забезпечувала комбінована броня «Дорчестер». Challenger 2 застосовували в ході бойових дій в Іраку і Косово.