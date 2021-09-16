Ринок землі: продано понад 42 тис. га

17284 земельні угоди укладено в період з 1 липня по 15 вересня в межах чинного ринку, повідомляє AgroPortal.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, загалом за 2,5 місяці відбулась купівля-продаж майже 42,2 тис. га земель.

Тот-3 регіони за площею земель стали Кіровоградська (7,8 тис. га), Харківська (4,7 тис. га) та Полтавська (3,95 тис. га) області. За кількістю угод лідирують Полтавська (1550), Київська (1479) та Хмельницька (1403) області.