У МОЗ пояснили, що будуть робити з вакцинами, які псуються
Україна може поділитися з іншими країнами COVID-вакцинами, термін придатності яких закінчується. Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко у четвер, 16 вересня, повідомляє Кореспондент.
Водночас Міністерство охорони здоров'я планує імунізацію так, щоб використовувати всі дози наявної вакцини, наголосив міністр.
За його словами, якщо термін дії певних партій вакцини все ж закінчиться, такі вакцини будуть вилучені з обігу і утилізовані. Однак МОЗ робитиме все можливе, щоб вакцини були використані в Україні.
"Якщо ми будемо бачити, що не встигаємо використати, то будемо говорити з нашими міжнародними партнерами про те, щоб поділитися і вакцина була використана там, де може бути використана", - резюмував Ляшко.