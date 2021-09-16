Міккі Рурку - 69: найкращі ролі кінозірки і секс-символу 90-х

16 вересня американський актор Міккі Рурк відзначає своє 69-річчя. На честь свята УНІАН пропонує згадати найкращі його ролі в кіно, повідомляє УНИАН.

Акторська кар'єра Міккі Рурка почалася ще в 1979 році, але перша велика роль дісталася лише в 1983 році, коли вже знаменитий кінорежисер Френсіс Форд Коппола запропонував акторові роль мотоцикліста у фільмі "Бійцівська рибка".

Справжнє світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев'ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк придбав титул секс-символу і міцно зайняв місце в плеяді світових кінозірок. Сам актор вважає, що це була його найкраща роль.

Після світового визнання Рурк зіграв одну зі своїх найзнаменитіших ролей - приватного детектива Гаррі Ейнджела в детективному трилері Алана Паркера "Серце Ангела".

Вершиною акторської майстерності Рурка була визнана роль рестлера Ренді "Барана" Робінсона в драмі режисера Д. Аронофскі "Рестлер". За цю роботу актор удостоївся безлічі престижних кінонагород.

Також інтерес у глядачів викликав фільм "Ешбі", в якому Рурк зіграв головну роль відставного співробітника ЦРУ, якому залишилося жити всього кілька місяців.