Італія введе обов'язкову вакцинацію для всіх професій

З 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Працівники не зможуть без "зеленої перепустки" потрапити на фабрики, офіси, професійні студії і будь-які інші робочі місця, повідомляє РБК-Україна.

Зазначено, що як державні, так і комерційні компанії мають назначити відповідального за перевірку таких "перепусток", як це зараз відбувається в школах і університетах.

Так, працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.

Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.

Крім того, після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.

Автор: Марія Кучерявець