Volkswagen кинув виклик Tesla

Компанія має намір випустити 70 нових електромобілів до кінця цього десятиліття, повідомляє Автоцентр.

Volkswagen вже неодноразово заявляв, що має намір стати лідером в електромобільні сегменті і потіснити американську марку Tesla, яка в даний час є найбільшим виробником електромобілів у світі. Стратегія підкорення ринку вже готова, і німецький концерн приступив до її реалізації.

Плани у Фольксваген оптимістичні і далекосяжні. За словами генерального директора VW Герберта Дисса, до 2025 року компанія має намір наростити обсяги випуску електромобілів. До вказаного періоду в лінійці буде доступно шість представників сімейства ID: хетчбек ID.3, кросовер ID.4, купеподібний ID.5, мінівен ID.BUZZ і седан ID.Aero. Також не варто забувати про ID.6, який продається на ринку Китаю. Тобто модельний ряд вже більше, ніж у Tesla.

Ривок значний, але на цьому Volkswagen Group зупинятися не планує. До 2030 року він має намір випустити близько 70 моделей електромобілів. У компанії впевнені, що американська марка не зможе надати такий асортимент батарейних машин. Таким чином, завдяки широкому модельному ряду і доступними цінами, лідером ринку стане саме Фольксваген.

Зазначена цифра вражає. Особливо якщо враховувати такий короткий період. Ймовірно, мова йде не тільки про основне бренд, а й про інших марках, що входять до складу концерну. За даними Auto News , німецький автогігант вже зараз впритул наблизився до показників продажів Тесла в сегменті EV. Так що досягти поставленої мети не складе труднощів.