В Україні зростає аварійність на дорогах: статистика поліції

Як показує офіційна статистика МВС, в Україні продовжує зростати аварійність. Втім, є і добрі новини – кількість загиблих та травмованих зменшується, повідомляє 24 Канал.

Якщо вірити офіційній статистиці від Патрульної поліції, з 01.01.2021 по 31.08.2021 в Україні сталось 120 209 ДТП у яких було травмовано 19 309 осіб та 1914 людини загинуло.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року загальна кількість ДТП збільшилась на 17,8% при цьому кількість травмованих осіб зменшилась на 5,3%, а кількість загиблих зменшилась на 9,1%.

Головними причинами ДТП у поліції вважають порушення правил маневрування 49 690 ДТП, перевищення безпечної швидкості руху 28 155 ДТП та недотримання дистанції 20 845 ДТП. Через перевищення встановленої швидкості руху (яку контролюють камери) сталось 1458 ДТП.

Джерело: patrol.police.gov.ua