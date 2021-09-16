Екологи знову вимагають провести перевірку "ПП-2"
Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала черговий запит у Федеральне відомство із судноплавства і гідрографії (BSH) з вимогою провести перевірку дозволу на будівництво й експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2, повідомляє Кореспондент.
"DUH опротестувала рішення не проводити оцінку дозволу на будівництво і експлуатацію", - йдеться в прес-релізі.
Екологи хочуть, щоб регулятор оцінив вплив Північного потоку-2 на довкілля і переглянув попереднє рішення.
"Північний потік-2 не можна вводити в експлуатацію без подальшого аналізу його впливу на клімат. Це призвело б до гігантських викидів парникових газів і, очевидно, суперечило б кліматичним цілям Німеччини і Паризької кліматичної угоди. Ми продовжимо використовувати всі законні засоби, щоб запобігти запуску найбільшого в Європі проекту з викопного палива", - заявили в організації.