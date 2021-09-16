Екологи знову вимагають провести перевірку "ПП-2"

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала черговий запит у Федеральне відомство із судноплавства і гідрографії (BSH) з вимогою провести перевірку дозволу на будівництво й експлуатацію російського газопроводу Північний потік-2, повідомляє Кореспондент.

"DUH опротестувала рішення не проводити оцінку дозволу на будівництво і експлуатацію" , - йдеться в прес-релізі.

Екологи хочуть, щоб регулятор оцінив вплив Північного потоку-2 на довкілля і переглянув попереднє рішення.