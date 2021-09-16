Українському боксеру запропонували російське громадянство
Скандальний український боксер Іван Редкач заявив, що йому запропонували 500 тисяч доларів за російське громадянство, повідомляє УНИАН.
Про це Редкач повідомив у Instagram.
"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли?", - написав боксер.
При цьому він повідомив, що свою відповідь скаже 17 вересня.
Нагадаємо, раніше Редкач оскандалився своєю заявою про українців, заявивши, що не любить їх.
Іван Редкач: кар'єра і скандали
- Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
- 18 квітня Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
- Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.
- За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.
- Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, у 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".
- Нещодавно Редкач зчепився в мережі з іншим українським боксером Денисом Берінчиком.