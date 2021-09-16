Українському боксеру запропонували російське громадянство

Скандальний український боксер Іван Редкач заявив, що йому запропонували 500 тисяч доларів за російське громадянство, повідомляє УНИАН.

Про це Редкач повідомив у Instagram.

"Запропонували російське громадянство за 500 тисяч доларів?! Ви що скажете, взяти або відмовитися? Ви б взяли?", - написав боксер.

При цьому він повідомив, що свою відповідь скаже 17 вересня.

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Iван Редкач може отримати росiйский паспорт / фото boxingscene.com

Нагадаємо, раніше Редкач оскандалився своєю заявою про українців, заявивши, що не любить їх.

Іван Редкач: кар'єра і скандали

  • Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.
  • 18 квітня Редкач дивно програв Реджісу Прогрейсу і став об'єктом насмішок.
  • Перед цим 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.
  • За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.
  • Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, у 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".
  • Нещодавно Редкач зчепився в мережі з іншим українським боксером Денисом Берінчиком.
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