Мільярдер розповів, що може "вбити" біткоїн

Регулятори по всьому світу в майбутньому можуть взяти під свій контроль біткоїн, якщо перша криптовалюта отримає великий успіх. Так, встановлення держконтролю над криптоактивом знищить його, повідомляє Обозреватель.

Останнім часом уряди багатьох країн посилили контроль над криптовалютами. Про це розповів засновник найбільшого в світі хедж-фонду Bridgewater Associates, мільярдер Рей Даліо (статки – $20 млрд за даними Forbes) в інтерв'ю CNBC.

"Я думаю, що в кінці кінців, якщо це дійсно вдасться, вони вб'ють його або спробують убити. І я думаю, вони вб'ють його, бо у них є способи це зробити" , – сказав Даліо.

За його словами, біткоїн не має внутрішньої вартості, а це означає, що актив не має фундаментальної та об'єктивної цінності. При цьому криптовалюта є хорошою альтернативою готівці.

В червні Сальвадор став першою країною, яка ухвалила біткоїн в якості законного платіжного засобу. Очікується, що Індія запропонує закон, який забороняє криптовалюти і карає майнерів і трейдерів. Китай почав вводити жорсткі заходи на криптовалютних ринках, наказавши майнерам припинити свою діяльність.

Незважаючи на сильні напади волатильності в недалекому минулому, останнім часом біткоїн був досить успішним. За останні 12 місяців головний криптоактив виріс більш ніж у 4 рази.

Наразі біткоїн коштує $48,2 тис., про це свідчать дані CoinDesk. За добу вартість зросла на 2%.

Компанія Даліо Bridgewater управляє активами пенсійних фондів, університетських ендаументів, суверенних фондів. Сума активів під управлінням на 2017 рік – $160 млрд.