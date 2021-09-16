Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на паливо

З 15 на 16 вересня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 5 коп./л і склала 29,29 грн/л, бензин А-95 здорожчав також на 5 коп./л – до 30,17 грн/л, а дизельне пальне – на 4 коп./л, до 28,42 грн/л, повідомляє Enkorr.

За даними щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», на BVS бензин марки А-92 здорожчав на 80 коп./л, до 30,11 грн/л, А-95 – на 60 коп./л до 30,89 грн/л, а дизельне пальне – на 50 коп./л, до 28,79 грн/л. У мережі Chipo ціни на всі види палива зросли в середньому на 34,50 коп./л.

Mango підвищила вартість бензинів і дизельного пального на 30 коп./л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Рур груп», «Катрал», «Фактор», Motto та ін. підняли ціни на пальне в межах 10-55 коп./л (див. табл).

Як повідомлялося, увечері 14 вересня Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизпалива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Розрахункову ціну для бензину підвищено до 26,61 грн/л, а дизпального – до 22,32 грн/л.

Таким чином, з урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 31,61 грн/літр, на «звичайне» дизпаливо – 29,32 грн/л.