У десятці найбільших компаній світу не залишилося китайських

Китайські компанії на тлі останніх регуляторних ініціатив Пекіна продовжують втрачати капіталізацію. В результаті вперше з 2017 року в десятці найбільших компаній світу не залишилося жодної китайської, повідомляє "Лента.ру".

Останнім зі списку випав холдинг Tencent. Протягом торговельної сесії в четвер, 16 вересня, акції компанії впали на 1,3 відсотка, до 57,52 долара. В результаті вона подешевшала до 558,5 мільярда доларів і пропустила вперед американську Nvidia.

Раніше топ-10 покинула Alibaba, разом з Tencent вона стала головною постраждалою від дій китайської влади, причому атака почалася саме на неї. У листопаді минулого року Пекін зупинив первинне розміщення акцій Ant Group, «дочки» Alibaba, на тлі ряду необережних висловлювань керівника головної компанії Джека Ма.

Слідом за цим послідувало ширше переслідування технологічних гігантів. Акції Tencent стали падати після початку критики онлайн-ігор в державних ЗМІ, що стартувала на початку серпня. Незабаром Пекін обмежив трьома годинами на тиждень час, який діти можуть проводити за іграми.

На цьому тижні влада зажадала від найбільших компаній, в тому числі від Alibaba і Tencent, відмовитися від заборон на використання продуктів конкурентів на своїх майданчиках. Відразу після цього на Гонконгській біржі акції Alibaba впали на 4,23 відсотка, а Tencent - на 2,45 відсотка.