Збірна України погіршила позицію в рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних, в якому враховуються результати команд за останній місяць, повідомляє УНИАН.

Він опублікований на офіційному сайті ФІФА.

Збірна України у світовій класифікації втратила дві позиції і тепер розташовується на 27-му місці.

Лідерство в рейтингу ФІФА зберігає збірна Бельгії.

Топ-10 рейтингу ФІФА

Збірна України: матчі у вересні