У Харківській області ліквідували 50-тисячну "армію ботів"
Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали «альтернативну реальність» у соцмережах, у тому числі в українському сегменті.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації «липових» профілів у соцмережах.
За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.
Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.
«Армія ботів» поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитацію української влади.
Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:
- комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;
- GSM-шлюзи та SIM-банки;
- 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.
Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.