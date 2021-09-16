У Харківській області ліквідували 50-тисячну "армію ботів"

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації. За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали «альтернативну реальність» у соцмережах, у тому числі в українському сегменті.

Про це повідомила пресслужба СБУ﻿.

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації «липових» профілів у соцмережах.

За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

«Армія ботів» поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії РФ на сході України;

дискредитацію української влади.

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:

комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;

GSM-шлюзи та SIM-банки;

5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.