В Україні посилять відповідальність за підробку COVID-сертифікатів

Готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів. Серед них – свідоцтва про вакцинацію, а також довідки про протипоказання до щеплення, повідомляє РБК-Україна.

У МОЗ констатують, що зі зростанням захворюваності на COVID-19 усе частіше з’являються повідомлення про купівлю підроблених документів. Це - злочин та карається законом, а наявність людей із фальшивими документами становить загрозу для здоров’я та життя інших.

"Якщо людину з підробним свідоцтвом депортували з-за кордону, це прикро, але не смертельно. А от якщо така людина, користуючись довідкою, заразила коронавірусною хворобою стареньку чи старенького, вагітну жінку чи онкохворого, наслідки її дій можуть бути вкрай важкі" , - зазначають у міністерстві.

Наразі МОЗ разом з поліцією та СБУ працюють над виявленням випадків підроблення документів про вакцинацію, усі вони ретельно розслідуються.

"Зараз готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів" , - повідомили у МОЗ.

Громадян просять повідомляти в поліцію про випадки продажу підробних документів про вакцинацію.

Автор: Інна Собора