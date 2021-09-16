Оперізуючий лишай або герпес: симптоми і причини

Мало кому відомо, що знайома багатьом з юних років вітрянка викликається вірусом з красивою назвою Varicella Zoster. Він же здатний стати причиною оперізувального герпесу, званого також «герпес зостер», «оперізуючий лишай», повідомляє Dr. Berg.

Зараження часом викликано пробудженням латентного вірусу вітряної віспи. Активізується на тлі проблем, що сприяють зниженню опірності: переохолодження, хронічні хвороби, злоякісні утворення, порушений обмін речовин, ВІЛ-інфекція. Тому важливо провести глибоке обстеження, щоб виявити корінь проблеми.

Чому зростає кількість людей з оперізувальний лишай. Як лікувати оперізуючий лишай? Як лікувати оперізуючий герпес в домашніх умовах? Які фактори виводять оперізуючий лишай з ремісії? Дивіться відео до кінця і все дізнаєтеся!

https://youtu.be/9EB-a3P1Fa8