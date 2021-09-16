Інспектори Держпраці виявили понад 10 тисяч неоформлених працівників

В Україні з 1 липня в рамках кампанії з легалізації праці провели 2868 перевірок бізнесу. За цей час інспектори виявили 10 489 осіб, допущених до роботи без трудових договорів. 5042 з них були офіційно оформлені безпосередньо в ході інспекції, повідомляє UBR.

За даними Міністерства економіки, середня кількість виявлених непрацевлаштованих працівників становить майже 5 осіб на одну перевірену компанію.

Найчастіше порушення знаходять в таких областях:

Харківській - 940 осіб;

Одеській - 865 осіб;

Київській - 864;

Херсонській - 722;

Хмельницькій - 704.

У розрізі галузей діяльності лідирує сільське господарство - виявлено 2311 незадекларованих працівників у 119 роботодавців. Далі йдуть організація харчування (2242 працівника і 508 роботодавців) і торгівля (2160 і 867 відповідно).

У Мінекономіки нагадали, що розмір штрафу за порушення законодавства про працю становить 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника - 60 тис. грн у 2021 р. Повторне порушення протягом двох років обійдеться вже в 30 мінімальних зарплат - 180 тис. грн.