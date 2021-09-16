Небезпека домашнього пилу: від астми до безпліддя

Американські науковці прийшли до висновку, що невинний на перший погляд домашній пил насправді таїть в собі величезну небезпеку. У 90% випадків вона має токсичні властивості, провокуючи розвиток астми, проблеми із зачаттям дитини і навіть появу онкологічних захворювань, повідомляє Menslife.

Експерти з Інституту суспільної охорони здоров'я Милкена в Університеті Джорджа Вашингтона (США) провели незвичайний експеримент. Вони зібрали проби пилу в житлових будинках 14 штатів, проаналізувавши її на всілякі загрози для здоров'я людини. В результаті фахівці виявили 45 потенційно токсичних хімічних речовин. Так, до складу пилу, що вкриває більшість полиць в квартирах і будинках, входять найрізноманітніші аромати, феноли, канцероген TDCIPP, фталати, антипірени, вогнезахисний TDCIPP.

Біда в тому, що виробники абсолютної більшості побутових продуктів абсолютно не звертають уваги на заборони, включаючи в їх склад величезна кількість шкідливих сполук. Останні практично завжди затримуються в підлогових покриттях, а також залишаються на поверхні меблів і будь-яких інших предметів, що знаходяться в будинку. Через певний проміжок часу частинки токсичних речовин піднімаються в повітря і починають мігрувати з однієї кімнати в іншу. Людина, що живе в цьому приміщенні, не здатний уникнути контакту з мікрочастинками пилу - вона не тільки поглинається через дихальні шляхи, але також абсорбуються через шкіру. Як результат - розвиток серйозних проблем зі здоров'ям, включаючи астму, безпліддя і навіть ракові пухлини.

За словами вчених, повністю уникнути контакту з небезпечною пилом не вдасться, якщо в приміщенні регулярно використовуються побутові продукти зі шкідливим хімічним складом. Але зменшити концентрацію небезпечних хімічних речовин цілком можливо: для цього потрібно максимально часто мити руки з милом і регулярно проводити вологе прибирання.