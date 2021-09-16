Шахраї продавали українцям липові документи для "Карти поляка"
В Україні викрили шахраїв, які підробляли документи, необхідні для отримання "Карти поляка" (підтверджує приналежність іноземця до польського народу). Аферисти знаходили "клієнтів" в Інтернеті та продавали їм фальшиву документацію за 2000 євро, повідомляє Обозреватель.
"Рекламували свої послуги як допомогу в пошуку польського коріння. Натомість продавали фальшиві документи зразка СРСР, які є підставою для звернення до компетентних органів Республіки Польща для отримання "Карти поляка", – ідеться в повідомленні прес-служби Головного управління СБУ в Києві та Київській області 16 вересня.
Організував злочинну групу мешканець Черкаської області. Він привернув 6 спільників, у тому числі двох державних службовців: співробітника одного з РАГСів і держреєстратора, які надавали інформацію з офіційних баз даних.
Відзначається, що до зловмисників звернулося майже 300 осіб. Фальшиві документи передавали через пошту, а сама оплата проводилася за допомогою банківських карт і готівкою з рук в руки.
У результаті проведення обшуків за адресами проживання фігурантів справи виявили та вилучили підготовлені бланки, печатки, документи. Також правоохоронні органи знайшли спеціальні пристрої для виготовлення карток.
"Карта поляка" – це документ, який підтверджує приналежність людини до польського народу. Власник такої карти має низку прав негромадянського характеру. Ще до 2019-го видавався лише для громадян країн колишнього СРСР. Однак тепер видається для громадян всіх країн світу.