Шахраї продавали українцям липові документи для "Карти поляка"

В Україні зловмисники продавали підроблені документи. Джерело: Головне управління СБУ в Києві та Київській області

Організував злочинну групу мешканець Черкаської області. Він привернув 6 спільників, у тому числі двох державних службовців: співробітника одного з РАГСів і держреєстратора, які надавали інформацію з офіційних баз даних.

Відзначається, що до зловмисників звернулося майже 300 осіб. Фальшиві документи передавали через пошту, а сама оплата проводилася за допомогою банківських карт і готівкою з рук в руки.

Зловмисники продавали підроблені документи. Джерело: Головне управління СБУ в Києві та Київській області

У результаті проведення обшуків за адресами проживання фігурантів справи виявили та вилучили підготовлені бланки, печатки, документи. Також правоохоронні органи знайшли спеціальні пристрої для виготовлення карток.

"Карта поляка" – це документ, який підтверджує приналежність людини до польського народу. Власник такої карти має низку прав негромадянського характеру. Ще до 2019-го видавався лише для громадян країн колишнього СРСР. Однак тепер видається для громадян всіх країн світу.