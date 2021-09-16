Однушку в Києві можна обміняти на три нові трикімнатні на Запоріжжі
Три трикімнатні квартири в новобудові в Запорізькій області коштують як однокімнатна в Печерському районі Києва, свідчать дані аналітиків OLX Нерухомість, повідомляє Деловая столица.
Так, аналітична служба OLX Нерухомість досліджувала, зокрема, ціни в столиці.
"Найбюджетніші варіанти однушки і двушки пропонують в Деснянському районі. Новобудови Печерська, навпаки, найдорожчі: однокімнатна квартира тут коштує майже як три трикімнатні квартири в Запорізькій області, де ціна "трьошки" — $36 700. Вкластися в бюджетний об'єкт з трьома кімнатами зараз можна в Солом'янському районі. В новобудовах вони коштують $77 000 ", — вказують аналітики.
Крім того, аналітика компанії в розділі Новобудови показала, що найбільшу кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир — в наступних областях:
- Київська — більше 6 900 однушок. Середня вартість — $43 600.
- Одеська — 3 500 об'єктів. Вартість — $31 240.
- Харківська — 1 380. Вартість — $29 115.
- Львівська — 835. Вартість — $37 780.
- Івано-Франківська — 600. Вартість $19 600 — найдешевша для України.
Відзначається, що що в п'ятірку лідерів не потрапила область міста-мільйонника Дніпра — вона зайняла лише 7 місце. Хоча ціни в регіоні на однокімнатні майже як в столиці — близько $40 360.
"Не дивлячись на велику кількість пропозицій, середня площа квартир в цих областях менша в порівнянні з іншими регіонами. Найменша на ринку — в Одеській області — 38 м², в Київській — 40 м², Харківській — 40,1 м², Івано-Франківській — 41,4 м². У Львівській же пропонують великі за площею однокімнатні квартири — 44 м² в середньому. Найвищий поріг середньої площі по країні в Черкаській області — 46 м², хоча новобудов там не так багато — за літо на продаж було виставлено всього 20 об'єктів", — вказано в матеріалі.
Також наголошується, що діапазон цін на двокімнатні квартири в Україні досить широкий.
"Наприклад, в Івано-Франківському регіоні найдешевші варіанти в новобудовах коштують в середньому $28 600. Ціни на об'єкти з двома кімнатами в Київській і Дніпропетровській областях вдвічі дорожче — $66 930 і $60 440 відповідно. У Львівській та Одеській двушки коштують приблизно $52 000", — відзначають в компанії.
Площа таких квартир в новобудовах, за даними її аналітиків, — від 59 до 73 м² в середньому. Двокімнатні квартири з маленькою площею — 59 м² — в Дніпропетровській області. Далі по регіонах вона дорівнює приблизно 62 м². Рекордні ж 73 м² пропонують у Житомирській області. Середній показник по Києву становить 64,5 м².
У OLX Нерухомість підкреслили, що найбільше трикімнатних квартир в новобудовах зосереджено в тих же областях, де і одно- і двокімнатні квартири.
"Найдорожчі з них — в Закарпатській області вартістю близько $11 570. На другому місці за цим критерієм — Дніпропетровськ, де такі об'єкти коштують $86 200, що дорожче Київського регіону, де середня вартість трикімнатної квартири — $85 540. Для порівняння, в Харківській області ціна трьошки— майже $79 000, а в Одеській — $76 900", — зазначають в матеріалі.
Аналітики уточнюють, що середня площа "трьошок" в Україні починається з 80 м², як в Рівненській області. У Київській — це приблизно 88 м². У закарпатських новобудовах пропонують об'єкти з трьома кімнатами площею 98 м² в середньому. А в Черкаській області рекорд за середнім значенням — цілих 114 м².