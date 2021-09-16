Уряд США замовив найдорожчі позашляховики

Американський концерн General Motors виготовить для уряду США 10 позашляховиків Chevrolet Suburban. Найдорожчий контракт обійдеться платникам податків в астрономічну суму $36,4 млн, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Carscoops. На виготовлення 10 позашляховиків Chevrolet Suburban потрібно 2 роки. Автомобілі призначені для використання співробітниками Дипломатичної служби безпеки (DSS). Це федеральний підрозділ Державного департаменту США займається охороною правопорядку і безпеки в 170 країнах світу та 29 містах США. Воно відповідає в першу чергу за захист дипломатичних активів, персоналу та інформації. Діяльність агентства також містить боротьбу з тероризмом, контррозвідку, кібербезпека і кримінальні розслідування.

Chevrolet Suburban останнього покоління. Джерело: General Motors

Виробництво спеціальної версії моделі Suburban для DSS буде займатися підрозділ GM Defense. Автомобіль отримає унікальний опорний кузов та посилене шасі, відповідні особливим вимогам замовника.

Це перший для концерну GM замовлення для потреб DSS. У компанії GM Defense дуже сподіваються, що їм вдасться запропонувати цій серйозній організації автомобіль, який зможе гідно нести службу по забезпеченню безпеки агентів DSS та людей, які знаходяться під їх захистом. Якщо все пройде добре, то в компанії планують отримати наступний контракт, в рамках якого будуть виготовлені близько 200 аналогічних Suburban за 9 років починаючи з травня 2023 року.