Hyundai зупинила виробництво автомобілів

Закриття торкнулося тільки одного заводу виробника, повідомляє Автоцентр.

Глобальна брак напівпровідникової продукції відбилася на роботі практично всіх автовиробників. Не вдалося уникнути проблем і Hyundai Motor. Компанія намагалася впоратися з дефіцитом шляхом скорочення обсягів виробництва, але їй це не допомогло, і довелося зупиняти роботу цілого заводу.

Йдеться про підприємство в південнокорейському місті Асан, на якому здійснюється виробництво седанів Hyundai Sonata і Grandeur. Причиною тому стала нестача мікросхем для блоків управління двигуном. Їх поставляє компанія, чия робота тимчасово паралізована через напружену епідситуацію в Південно-Східній Азії.

Зупинка конвеєра тимчасова і триватиме не більше тижня. За цей час виробник сподівається отримати бракуючі деталі від постачальника або здійснити перекидання їх з інших заводів компанії. Втім, це не перший перерву в роботі даного підприємства. Його частково закривали в липні і серпні поточного року. Тільки тоді це було пов'язано з будівництвом ліній для виробництва електромобілів, а не з глобальним дефіцитом мікрочіпів.

За даними аналітичних агентств, швидко впоратися з нестачею напівпровідників не вийде, так як автовиробники активно переходять на випуск електромобілів, і заводи просто не в силах охопити такі обсяги. Адже в паливних машинах використовується всього 300 напівпровідникових елементів, а в електрокарах їх число досягає 3000, тобто до 10 разів більше. Тому замовлення на мікрочіпи розтягнулися на роки вперед.