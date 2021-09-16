Shell побудує великий завод з випуску біопалива

Британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell побудує підприємство з випуску біопалива в своєму енергетичному і хімічному парку в Роттердамі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підприємство, яке буде випускати 820 тис. тонн продукції на рік, стане одним з найбільших в Європі за обсягами виробництва екологічно чистого авіаційного палива (SAF) і поновлюваного дизельного палива з відходів.

Як говориться в повідомленні Shell, остаточне інвестиційне рішення за проектом прийнято, і підприємство може почати випуск біопалива в 2024 році.

Акції Shell втрачають в ціні 0,4% на торгах у четвер. З початку поточного року їх вартість зросла на 18%.