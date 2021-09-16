В Україні зросте вартість реєстрації автомобілів

На засіданні 15 вересня Кабінет міністрів прийняв постанову, розроблену міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Зокрема, згідно з цією постановою виросте вартість послуги з реєстрації та перереєстрації авто, повідомляє Autoconsulting.

Як зазначає в пояснювальній записці Денис Монастирський, цим документом пропонується впорядкувати розмір плати за надання територіальним органом сервісних послуг МВС деяких платних послуг шляхом встановлення розмірів плати за їх надання на сучасному ринковому рівні, що забезпечить підвищення ефективності та якості цих послуг, а також надасть можливість усунути збитковість таких послуг.

Так, Переліком платних послуг, які надаються підрозділами МВС, Національної поліції і Державної міграційної служби, затвердженим постановою КМУ № 795, встановлено розмір такої плати. Територіальні органи з надання сервісних послуг МВС надають адміністративну послугу з реєстрації, перереєстрації колісних транспортних засобів з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку ТЗ та ін.

«Свого часу розмір плати за надання послуг було визначено з урахуванням Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою КМУ № 66, і він не переглядався з 2012 року.

Щорічно витрати на організацію надання відповідних послуг постійно зростають, через зростання витрат на оплату праці співробітників, які забезпечують їх надання, вартості матеріальних ресурсів, в т. Ч. Документів, офісного і канцелярського обладнання, комп'ютерної техніки і т. д.

Однак, незважаючи на зростання зазначених витрат, розмір плати за надання послуг залишається незмінним.

В цілому, суми складових витрат з 2012 року збільшився більш ніж на 300%, в зв'язку з чим вартість послуг не компенсує 80% витрат держави на їх надання», - зазначає глава МВС.

«Так, наприклад, найбільш поширеною послугою, яка надається територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, є реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів.

За проведеними розрахунками собівартість зазначеної послуги становить 200 грн. При цьому сьогодні вартість - 152,63 грн.

За інформацією єдиної інформаційної системи МВС, територіальними сервісними центрами МВС в середньому за рік проводиться 1 720 000 дій по реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. Про проведеними розрахунками собівартість зазначеної послуги за рік становить 344 млн грн. При цьому, відповідно до розміру плати, суб'єктами сплачено лише 262,52 млн грн.

Тобто, для держави зазначена послуга є збитковою, а державний бюджет зазнає збитків в розмірі 81,47 млн грн», - зазначив він.

Таким чином, Денис Монастирський запропонував привести розмір плати за надання послуги до її собівартості.