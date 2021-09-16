Microsoft дозволила відмовитися від паролів для акаунтів

Корпорація Microsoft надала можливість користувачам повністю відмовитися від паролів в облікових записах, повідомляє УНИАН.

У компанії пояснили, що вважають паролі "застарілими" і становлять загрозу безпеці акаунтів. На вибір представляється відразу кілька альтернатив, включаючи біометричні.

Підтверджувати доступ до акаунту можна буде за допомогою мобільного телефону та електронної пошти, програми Microsoft Authenticator, розпізнавання відбитка або обличчя за допомогою Windows Hello, а також ключа безпеки.

Microsoft випустила схоже оновлення для корпоративних клієнтів в березні цього року і заявила, що вже більше 200 млн акаунтів по всьому світу відмовилися від паролів.

Щоб видалити пароль, потрібно зайти на сторінку з обліковими записами Microsoft, увійти в систему, перейти в "додаткові параметри безпеки" і вибрати опцію "обліковий запис без пароля". Якщо користувачу не сподобається новий формат, то пароль для облікового запису можна буде повернути.

Нагадаємо, Microsoft, яка раніше вирішила відмовитися від підтримки свого фірмового браузера Internet Explorer, відключила його підтримку в хмарному сервісі Microsoft 365.

Internet Explorer став недоступний в Microsoft 365 з 17 серпня. Тепер для роботи в Інтернеті користувачам пропонують використовувати Microsoft Edge з "режимом IE" або іншу програму.