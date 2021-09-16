В уряді пояснили гальмування економіки у 2021 році

Уповільнення темпів відновлення економіки України у 2021 році було викликане локдаунами на початку року. Замість 4,6% зростання ВВП складе 4,1%. Про це ﻿йдеться в пояснювальній записці до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000), повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в документі, відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленого Кабміном 31 травня, зростання реального ВВП за підсумками 2021 року очікується на рівні 4,1%, що дещо менше прогнозу, врахованого при розрахунках бюджету на 2021 рік (4,6%).

"Така ситуація була в основному спричинена не прогнозованим впровадженням у І кварталі 2021 року в Україні "локдауну" (з 8 по 24 січня включно), переходом до норм адаптивного карантину (лютий - перша декада березня), посиленням карантинних заходів в окремих регіонах наприкінці березня. В підсумку це негативно позначилося на виробничій активності та на діяльності сфери послуг" , - йдеться в документі.

Автори проекту зазначають, що обсяг номінального ВВП у 2021 році очікується на рівні 4 808,5 млрд грн, що дещо вище врахованого при розрахунках бюджету на 2021 рік показника у 4 505,9 млрд грн, в основному через прискорення зростання індексу цін виробників промислової продукції, сільськогосподарської продукції, індексу споживчих цін, та, відповідно, більш високого значення дефлятора ВВП.

"Прискорене зростання цін у поточному році є загальносвітовим феноменом і пояснюється в основному впливом надзвичайно м’якої монетарної політики та інших стимулюючих заходів більшості провідних країн світу на фоні швидкого посткризового відновлення попиту. Втім, вважається, що інфляційні фактори в світовій економіці носять тимчасовий характер, і зростання цін повернеться до цільових параметрів вже у найближчому майбутньому" , - йдеться в записці.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України впав у 2020 році на 4,0%. У проекті держбюджету на 2022 рік закладено зростання ВВП на рівні 3,8%.

Автор: Олександр Білоус